İzmir'de Suç Örgütüne Operasyon: 21 Gözaltı

İZMİR'in 6 ilçesinde, 'Saraçlar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 2'si kamu görevlisi olan 21 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve İzmir Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında 'Saraçlar' olarak bilinen suç örgütüne operasyon düzenlendi. Torbalı, Kemalpaşa, Bornova, Karabağlar, Güzelbahçe ve Foça ilçelerinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 2'si kamu görevlisi 21 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda bir miktar esrar, 3 çek, 1 milyon TL değerinde 1 senet, 98 uyuşturucu hap ve 34 kurusıkı mermi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında örgüt üyeleri ve bağlantılı kişilerin 'Yağma', 'Rüşvet', 'Uyuşturucu madde ticareti', 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Resmi belgede sahtecilik' ve 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarına karıştıkları belirlendi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verilerine göre şüphelilere ait hesaplarda yaklaşık 1 milyar 800 milyon lira hareket saptanırken, suçtan elde edildiği değerlendirilen 200 milyon lira değerindeki taşınır ve taşınmaz mal varlığına el konulması için de işlem başlatıldı.