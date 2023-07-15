İzmir'de Suç Örgütüne Operasyon: 18 Şüpheli Gözaltına Alındı

İzmir'de oto galeri ve otel işletmeciliği sektöründe faaliyet yürüten suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, örgüt lideri dahil olmak üzere 18 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin yüksek faizle para verip geri ödeyemeyen kişilerin mal varlıklarına silah zoruyla el koydukları belirlendi.

İZMİR'de, oto galeri ve otel işletmeciliği sektöründe faaliyet yürütüyor gibi suç örgütü kuran ve yüksek faizle para verip, ödeyemeyenlerin mal varlıklarına silah zoruyla el koyduğu belirlenen çeteye yönelik 32 adrese eş zamanlı operasyonda örgüt lideri Y.S.'nin de aralarında olduğu 18 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, oto galeri ve otel işletmeciliği sektöründe faaliyet yürüttükleri izlenimi verip, suç örgütü kuran şüphelilerin, yüksek faizle para verip, geri ödeyemeyen kişilerin mal varlıklarına silah zoruyla el koyduğunu belirledi. Örgüt üyelerinin insanları korkutup haksız ekonomik kazanç sağladıkları, aynı zamanda çek-senet tahsilatı yaptıkları da tespit edildi. Yaklaşık 6 aylık takibin ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, bu sabah, 29 ikamet ve 3 iş yeri olmak üzere toplam 32 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Örgüt lideri Y.S.'nin de aralarında olduğu 18 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda ise 17 ruhsatsız tabanca ve bunlara ait 133 mermi ele geçirildi. Örgüt yöneticilerinden M.S. ve E.S.'nin, kaçmaya çalışırken, üzerlerinde 1 milyon lirayla yakalanıp gözaltına alındıkları belirtildi. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.