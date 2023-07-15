İzmir'de Suç Örgütüne Operasyon: 18 Şüpheli Gözaltına Alındı

İzmir'de oto galeri ve otel işletmeciliği sektöründe faaliyet yürüten suç örgütüne düzenlenen operasyonlarda, örgüt lideri Y.S. dahil olmak üzere 18 şüpheli gözaltına alındı. Suç örgütünün yüksek faiz ile para vererek geri ödeyemeyen vatandaşların mal varlıklarına silah zoruyla el koyduğu belirlendi.

İZMİR'de oto galeri ve otel işletmeciliği sektöründe faaliyet yürüttükleri görünümü verip, suç örgütü kuran ve yüksek faiz ile para vererek geri ödeyemeyen vatandaşların mal varlıklarına silah zoruyla el koyduğu belirlenen suç örgütüne düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda örgüt lideri Y.S.'nin de aralarında bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, oto galeri ve otel işletmeciliği sektöründe faaliyet yürüttükleri görünümü verip, suç örgütü kuran şüphelilerin, yüksek faiz ile para vererek geri ödeyemeyen vatandaşların mal varlıklarına silah zoruyla el koyduğunu belirledi. Suç örgütünün insanları korkutup, haksız ekonomik kazanç sağladıkları, aynı zamanda çek-senet tahsilatı yaptıkları da tespit edildi. Yaklaşık 6 aylık takibin ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bu sabah 29 ikamet ve 3 iş yeri olmak üzere toplam 32 adrese eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda, örgüt lideri Y.S.'nin de aralarında bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 17 ruhsatsız tabanca, bu tabancalara ait 133 fişek ele geçirildi. Örgüt yöneticilerinden M.S. ve E.S.'nin, kaçmaya çalışırken üzerlerinde 1 milyon lirayla yakalanıp gözaltına alındıkları belirtildi. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.