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İzmir'de suç örgütü ve tütün kaçakçılığı operasyonları: 20 gözaltı

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İzmir'de gerçekleştirilen operasyonlarda suç örgütüne silah temin eden 8 şüpheli ile tütün kaçakçılığı yapan 12 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda çok sayıda silah, mühimmat ve kaçak tütün ele geçirildi.

İzmir'de suç örgütü ve tütün kaçakçılığına yönelik iki operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ödemiş'te düzenlediği eş zamanlı operasyonda "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve üye olmak" suçlamasıyla 4 şüpheliyi yakaladı.

Polis, operasyon kapsamında Balçova, Seferihisar ve Karabağlar'da bu suç örgütüne silah temin ettikleri öne sürülen 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Aramalarda 21 ruhsatsız tabanca, 127 fişek, 5 av tüfeği, 49 kartuş, 4 bıçak ve bir kılıç ele geçirildi.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ise kaçak tütün ve tütün mamullerinin imalat, ticaret ve sevkiyatını yaptıkları suçlamasıyla 12 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda 1 tabanca, 59 fişek, 3 milyon 858 bin 200 boş makaron, 247 bin 540 içi doldurulmuş makaron, 4 bin 300 sahte bandrol, 2 bin 797 kilo kıyılmış tütün, 63 elektronik sigara cihazı ve likidi, sigara sarma makinesi ve kompresör ele geçirildi.

Kaynak: AA / Güncel

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