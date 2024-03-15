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İzmir'de suç örgütü operasyonunda 5 kişi tutuklandı

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İzmir'in Torbalı ilçesinde gerçekleştirilen suç örgütüne yönelik operasyonda, aralarında örgütün elebaşı olduğu belirtilen şüphelinin de bulunduğu 5 kişi tutuklandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın duyurduğu operasyon kapsamında yakalanan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İzmir'in Torbalı ilçesinde, suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan, aralarında örgütün elebaşı olduğu belirtilen şüphelinin de bulunduğu 5 kişi tutuklandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın 12 Mart'ta duyurduğu suç örgütlerine yönelik 6 ilde eş zamanlı düzenlenen "Mahzen-9" operasyonu kapsamında İzmir'in Torbalı ilçesinde yakalanan 5 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Aralarında suç örgütünün elebaşı olduğu ifade edilen "Maraz" lakaplı Hasan Keser'in de bulunduğu 5 şüpheli, sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Torbalı'da 12 Mart'ta yapılan operasyonda, suç işlemek amacıyla örgüt kurarak çok sayıda suça karıştıkları belirlenen 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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