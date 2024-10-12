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İzmir'de Suç Örgütü Operasyonu: 7 Tutuklama

İzmir'de Suç Örgütü Operasyonu: 7 Tutuklama
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İzmir'de tefecilik, nitelikli yağma ve kasten yaralama gibi suçlarla bağlantılı olduğu iddia edilen bir suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, 8 şüpheliden 7'si tutuklandı. Operasyon sırasında silahlar ve mühimmat ele geçirildi.

İzmir'de suç örgütü kurarak tefecilik, nitelikli yağma, kasten yaralama gibi suçlara karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, suç örgütüne yönelik teknik ve fiziki çalışma yürüttü.

Ekiplerce suç işlemek için örgüt kurmak, nitelikli yağma, tefecilik ve kasten yaralama suçlarıyla ilgili yürütülen çalışmalarda suç örgütü ve üyelerine yönelik Buca, Torbalı ve Çeşme ilçelerinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda örgüt ele başı olmakla suçlanan Erkan Bulu'nun da bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda, biri otomatik 4 tabanca, 2 av tüfeği, 1 hücum yeleği ve 158 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli tutuklandı, diğer şüphelinin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel

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