İzmir'de suç örgütü operasyonu: 6 tutuklama

İzmir merkezli 4 ilde 'Sevenler' isimli suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 18 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Suç örgütü lideri M.S. ve sağ kolu Bayram Ulgaç'ın da aralarında bulunduğu şüphelilerin silah kaçakçılığı ve gayrimenkul gaspı yaptığı belirlendi.

İZMİR merkezli 4 ilde 'Sevenler' isimli suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden aralarında çete lideri M.S.'nin de bulunduğu 6'sı tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, silahlı suç örgütü kuran şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Silah kaçakçılığı, yüksek faizle para verdikleri kişileri borçlandırıp, ödeyemeyenlerin silah zoruyla gayrimenkullerine el koydukları belirlenen 'Sevenler' isimli suç örgütü teknik ve fiziki takibe alındı. Yaklaşık 6 aylık takibin ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 15 Temmuz'da, şüphelilere yönelik İzmir merkezli olarak, İstanbul, Ankara ve Manisa'daki toplam 29 ev ve 3 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Örgüt lideri M.S.'nin de aralarında bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasındaki örgüt yöneticilerinden M.S. ve E.S.'nin, kaçmaya çalışırken, üzerlerinde 1 milyon lirayla yakalandıkları bildirildi. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda ruhsatsız 17 tabanca ve 133 mermi ele geçirildi.