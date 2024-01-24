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İzmir'de suç örgütü operasyonu: 4 tutuklama

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İzmir'in Çiğli ilçesinde suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Operasyonda çalıntı otomobil, motosiklet, silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

İzmir'in Çiğli ilçesinde suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, elebaşılığını B.B'nin yaptığı suç örgütüne yönelik 18 Ocak'ta operasyon düzenledi.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çalıntı otomobil, 3 çalıntı motosiklet, 2 ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, 2 pompalı tüfek, kılıç, uyuşturucu ve silahlara ait fişekler ele geçirildi.

Çiğli ilçesinde silahla yaralama, dolandırıcılık ve memura mukavemet gibi suçlara da karıştığı öne sürülen B.B, M.B, E.B, O.K, B.K. ve M.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.B, M.B, E.B ve O.K. tutuklandı, B.K. ve M.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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