İzmir'de suç örgütü operasyonu: 18 kişi adliyeye sevk edildi

İzmir merkezli 'Sevenler' suç örgütüne düzenlenen operasyonda 18 kişi gözaltına alındı. Operasyonda örgüt lideri M.S. ve diğer şüphelilerin üzerinde 1 milyon lira ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi. Suç örgütünün başka bir örgütle silahlı mücadele içinde olduğu belirtildi.

İZMİR merkezli 4 ilde 'Sevenler' isimli suç örgütüne düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 18 kişi adliyeye sevk edildi. Suç örgütünün galericilik yapan lideri M.S.'nin sağ kolu olan Bayram Ulgaç'un 3,5 ay önce silahlı saldırıda öldürüldüğü, bunun üzerine intikam almak için A.K.'yi tetikçi olarak tuttukları belirlendi. İstanbul'da olduğu belirlenen A.K.'nin herhangi bir eyleme geçemeden düzenlenen operasyonla gözaltına alındığı belirtildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, silahlı suç örgütü kuran şüphelileri takibe aldı. Silah kaçakçılığı, yüksek faizle para verdikleri kişileri borçlandırıp, ödeyemeyenlerin silah zoruyla gayrimenkullerine el koydukların belirlenen 'Sevenler' isimli suç örgütü teknik ve fiziki takibe alındı. Yaklaşık 6 aylık takibin ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 15 Temmuz'da, şüphelilere yönelik İzmir merkezli olarak, İstanbul, Ankara ve Manisa'daki toplam 29 ev ve 3 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.