İzmir'de Suç Oranına Yönelik Büyük Operasyon: 141 Gözaltı
İzmir'de yapılan eş zamanlı operasyonla 141 kişi suçları nedeniyle yakalandı. Hırsızlık, cinayet, uyuşturucu ticareti gibi suçlardan arananlar ele geçirildi ve 45 kişi cezaevine gönderildi.
İzmir'de çeşitli suçlardan arananlara yönelik düzenlenen operasyonda 141 kişinin yakalandığı bildirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 27 Haziran'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranması olanların yakalanmasına yönelik 90 adrese eş zamanlı şafak operasyonu gerçekleştirdi.
Operasyonda hırsızlık, öldürme, yaralama, yağma, uyuşturucu ticareti, dolandırıcılık, cinsel suçlar ve vergi usul kanununa muhalefet suçlarından arananlar ile çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 141 kişi yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından 45 firari hükümlü cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel