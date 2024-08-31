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İzmir'de Su Ürünleri Av Sezonu Açıldı

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İzmir'de denizlerde avlanma yasağının sona ermesi nedeniyle su ürünleri av sezonu açılış töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan Binali Yıldırım, balıkçıların denizlere gözleri gibi bakması gerektiğini vurguladı.

İzmir'de denizlerde avlanma yasağının sona ermesi nedeniyle su ürünleri av sezonu açılış töreni gerçekleştirildi.

Güzelbahçe Yalı Balıkçı Limanı'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törene katılan Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, balıkçıların 4,5 ay aradan sonra sevdikleri denizle buluştuğunu söyledi.

Denizlerin turizm, yolcu ve yük taşımacılığı ile balıkçılık açısından olmazsa olmaz konumu bulunduğunu ifade eden Yıldırım, İzmir'in 629 kilometrelik sahil uzunluğuna sahip olduğunu aktardı.

Yarından itibaren balıkçıların denize açılacağını ve rızıklarının peşinde olacağını belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

Balıkçıların rızklarını sağladıkları denizlere gözleri gibi bakması gerektiğini dile getiren Yıldırım, "Denizlerimize sadece bugün ve yarın değil, insanlık var oldukça ihtiyacımız olacak. Dolayısıyla hoyrat kullanmaktan, ekolojik dengeyi bozmaktan son derece sakınmalıyız, uzak durmalıyız." dedi.

İzmir Körfezi'nde yaşanan balık ölümlerine de değinen Yıldırım, "Ya bunlar daha geniş alanlarda yayılmaya başlarsa önü alınamaz. Büyük bir felaketin habercisi. O yüzden özenle, titiz bir şekilde, hangi işi yaparsak yapalım denizlerimize sahip çıkalım. Deniz yoksa, su yoksa hayat da yok." diye konuştu.

Yıldırım, İzmir'in önemli bir balıkçılık kenti olduğunu ifade ederek, "Biz göreve geldiğimizde İzmir'in geniş altyapı tesisleri hemen hemen hiç yoktu. Foça'dan, Karaburun'a, Çeşme'ye uzanan sahil şeridinde ne yazık ki balıkçılarımız, teknelerimiz, yatlar için barınacak yerler yoktu. Fevkalade büyük bir eksiklikti ama birçok yerde bunları yaptık, hayata geçirdik." dedi.

Yıldırım, Türkiye'de yıllık avlanan balık miktarının 100 bin ton civarında olduğunu, bu miktara balık çiftliklerinin dahil edilmediğini belirterek, ülkede son yıllarda su ürünleri ihracatında önemli bir mesafe katettiklerini sözlerine ekledi.

İzmir Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Aksoy, İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin ve İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener de törende birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından balıkçılık sezonunun bereketli olması için dua edildi, denize çiçek ve balık yavrusu bırakıldı.

Törene AK Parti İzmir milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya, Ceyda Bölünmez Çankırı, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay ve AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Binali Yıldırım Ekonomi izmir Ekonomi Güncel Haberler

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