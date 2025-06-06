İzmir'de Su Kuyusuna Düşen Anne ve İki Çocuğu Kurtarıldı

İzmir'de Su Kuyusuna Düşen Anne ve İki Çocuğu Kurtarıldı
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İzmir'in Karabağlar ilçesinde su kuyusuna düşen anne ve iki çocuğu, AFAD ekipleri tarafından sağ salim kurtarıldı. Olay sonrası sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde su kuyusuna düşen anne ve 2 çocuğu, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Aydın Mahallesi 4301 Sokak'ta anne ve 2 çocuğu, su kuyusuna düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

AFAD ekiplerinin çalışmasıyla anne ve çocukları, yaklaşık 3 metre derinliğindeki kuyudan çıkarıldı.

Anne ve çocuklarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel
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