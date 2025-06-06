İzmir'de Su Kuyusuna Düşen Anne ve İki Çocuğu Kurtarıldı
İzmir'in Karabağlar ilçesinde su kuyusuna düşen anne ve iki çocuğu, AFAD ekipleri tarafından sağ salim kurtarıldı. Olay sonrası sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
İzmir'in Karabağlar ilçesinde su kuyusuna düşen anne ve 2 çocuğu, AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Aydın Mahallesi 4301 Sokak'ta anne ve 2 çocuğu, su kuyusuna düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
AFAD ekiplerinin çalışmasıyla anne ve çocukları, yaklaşık 3 metre derinliğindeki kuyudan çıkarıldı.
Anne ve çocuklarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel