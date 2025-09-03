Haberler

İzmir'de Su Kesintileri 12 Eylül'e Kadar Uzatıldı

Kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle İzmir'de 12 ilçede planlı ve dönüşümlü su kesintileri, 12 Eylül'e kadar devam edecek. Kesintiler, belirli tarihlerde farklı mahallelerde uygulanacak.

İZMİR'de kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle 12 ilçede 3 günde bir planlı ve dönüşümlü uygulanan su kesintileri, 12 Eylül'e kadar uzatıldı.

Kentte kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle 6 Ağustos'tan beri su tüketiminin yoğun olduğu bölgelerde, saat 23.00 ile saat 05.00 arasında 3 günde bir planlı ve dönüşümlü uygulanan su kesintileri, 12 Eylül'e kadar uzatıldı. Kesintiler Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Menemen, Gaziemir, Bornova, Buca, Karabağlar, Balçova, Konak, Narlıdere ve Güzelbahçe olmak üzere 12 ilçede uygulanmaya devam edecek.

İzmir Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü (İZSU) tarafından açıklanan yeni planlamaya göre, Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Menemen ve Gaziemir ilçelerinde belirlenen mahallelerde 3, 6 ve 9 Eylül'de su kesintisi yapılacak. Bornova, Bayraklı, Buca, Karabağlar, Balçova ve Gaziemir ilçelerinde belirlenen mahallelerde 4,7 ve 10 Eylül'de su kesintisi olacak. Karabağlar, Konak, Bornova, Buca, Balçova, Narlıdere ve Güzelbahçe ilçelerinde belirlenen mahallelerde 5, 8 ve 11 Eylül'de planlı ve dönüşümlü su kesintileri uygulanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
