İzmir'de su hatları ve depolardan hırsızlık yaptıkları öne sürülen 5 kişi yakalandı
İzmir'in Kınık ve Karaburun ilçelerinde su hatları ve depolardan malzeme çaldıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir'in Kınık ve Karaburun ilçelerinde su hatları ve depolardan malzeme çaldıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 11 Nisan'da Kınık ilçesi Cumali Mahallesi'ndeki DSİ'ye ait su hatlarından malzeme çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Kınık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeni Sanayi bölgesinde 3 şüpheliyi çalıntı malzemeleri hurdacıya satarken suçüstü yakaladı. Piyasa değeri 76 bin lira olan çalıntı malzemeler ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
Karaburun İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de 11 Nisan'da Mordoğan Mahallesi'nde İZSU'ya ait su deposundan malzemelerin çalındığını çalışanların görmesi üzerine, malzemeleri yol kenarı atıp kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Jandarma, şüpheli H.L. ve H.A'yı ikametlerinde yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.