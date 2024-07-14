İzmir'de su birikintisi faciasıyla ilgili 29 kişi hakkında gözaltı kararı

(ANKARA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İzmir'de sağanak yağmur sonrası oluşan su birikintisinde elektrik çarpması sonucu 2 kişinin hayatını kaybetmesi olayıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini bildirdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından " İzmir'in Konak ilçesinde sağanak yağıştan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Soruşturma kapsamında, bilirkişi ön raporuna göre olayda sorumlukları belirlenen 29 kişi hakkında gözaltı talimatı verilmiştir" açıklamasında bulundu.

İzmir'in Alsancak semtinde önceki gün sağanak yağmur sonrası Özge Ceren Deniz (23) ve İnanç Öktemay (44), yolda yürürken elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.