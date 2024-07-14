Üye Girişi
Haberler

İzmir'de su birikintisi faciasıyla ilgili 29 kişi hakkında gözaltı kararı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İzmir'de sağanak yağmur sonrası oluşan su birikintisinde elektrik çarpması sonucu 2 kişinin hayatını kaybetmesi olayıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini bildirdi.

(ANKARA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İzmir'de sağanak yağmur sonrası oluşan su birikintisinde elektrik çarpması sonucu 2 kişinin hayatını kaybetmesi olayıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini bildirdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından " İzmir'in Konak ilçesinde sağanak yağıştan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Soruşturma kapsamında, bilirkişi ön raporuna göre olayda sorumlukları belirlenen 29 kişi hakkında gözaltı talimatı verilmiştir" açıklamasında bulundu.

İzmir'in Alsancak semtinde önceki gün sağanak yağmur sonrası Özge Ceren Deniz (23) ve İnanç Öktemay (44), yolda yürürken elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.

Kaynak: ANKA / Güncel

Sağanak Yağmur Yılmaz Tunç İzmir Soruşturma Gözaltı Suç Hukuk Politika Güncel Haberler

Erdoğan'ın beklediği yanıt geldi! Normalleşmeye yeşil ışık yakan Esed'in önemli bir şartı var

Erdoğan'ın beklediği yanıt geldi! Normalleşmeye yeşil ışık yakan Esed'in önemli bir şartı var

 Trump'a suikast girişiminde bulunan saldırganın parti bağlantıları ortaya çıktı

Trump'a suikast girişiminde bulunan saldırganın parti bağlantıları ortaya çıktı

 CHP heyetinden Kırşehir'deki altın arama çalışmalarına tepki: Madenlere saldırı durumundalar

CHP heyetinden Kırşehir'deki altın arama çalışmalarına tepki: Madenlere saldırı durumundalar

 Donald Trump'a suikast girişimi! Saldırgan dahil 2 kişi öldü, işte dakika dakika yaşananlar

Donald Trump'a suikast girişimi! Saldırgan dahil 2 kişi öldü, işte dakika dakika yaşananlar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title