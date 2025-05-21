İzmir'de Steroidli Vücut Geliştirme İlaçları Operasyonu: 10 Milyon TL Değerinde Malzeme Ele Geçirildi

İzmir'de Steroidli Vücut Geliştirme İlaçları Operasyonu: 10 Milyon TL Değerinde Malzeme Ele Geçirildi
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İzmir'de düzenlenen operasyonda, steroid etken maddesini içeren vücut geliştirme ilaçlarının imalat ve ticaretini yapan 10 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda toplam 10 milyon TL değerinde ilaç ve ham madde ele geçirildi.

İZMİR'de, steroid etken maddesini içeren vücut geliştirme ilaçlarının imalat, ticaret ve sevkiyatını yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 10 milyon TL tutarında ilaç ve ham madde ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 1'i tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla olmak üzere diğerleri serbest bırakıldı.

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, steroid etken maddesini içeren vücut geliştirme ilaçlarının imalat, ticaret ve sevkiyatını yapan şüphelilere yönelik 13 Mayıs'ta çalışma yaptı. Karşıyaka, Bornova, Narlıdere ve Konak ilçelerinde 6 ev, 3 iş yeri ile 3 araçta yapılan eş zamanlı aramalarda piyasa değeri yaklaşık 10 milyon TL değerinde olan 47 bin 708 vücut geliştirme hapı, boş şişe, kapak, etiket gibi 28 bin 994 imalat malzemesi, 2 bin gram steroid toz hammadde, 751 vücut geliştirici sıvı flakon, 80 cinsel içerikli hap, 24,8 litre steroid, testosteron, boldenon gibi sıvı ham madde, 3 ısıtıcı, ölçüm, dolum ve şişe kapatma yapan imalat makinesi ile 1 kompresör ele geçirildi. Ele geçirilen ham maddeler ile 100 bin vücut geliştirme ilacı üretilebildiği belirtildi.

Olayla ilgili 10 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı. 1'i adli kontrol şartıyla olmak üzere diğerleri ise serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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