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İzmir'de SRC sınavında joker adaylar yakalandı

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İzmir'in Menemen ve Konak ilçelerinde, sürücü belgesine sahip olan sürücülerin yük ve yolcu taşımacılığı için alması gereken SRC belgesi sınavlarına başkalarının yerine giren 11 joker aday yakalandı. TÜMEDEF Başkanı Talat Yıldız, joker adayların sınavının geçerli olmadığını ve kanunda bir boşluk olduğunu belirtti.

İZMİR'in Menemen ve Konak ilçelerinde, sürücü belgesine sahip olan sürücülerin yük ve yolcu taşımacılığı için alması gereken SRC belgesi sınavlarına başkalarının yerine giren 11 joker aday yakalandı. İzmir'de 25 SRC kursu olduğunu belirten Tüm Eğitim Dernekleri Federasyon (TÜMEDEF) Başkanı Talat Yıldız, "Joker olarak sınava girenlerin sınavı geçerli değil. Ama yakalananlar tutuklanmıyor. Soruşturma başlatıldı ancak bugüne kadar ceza aldıklarını duymadım. Çünkü kanunda bir boşluk var. Bunun önüne geçmek için yönetmeliği değiştirmemiz lazım" dedi.

İzmir'de sürücü belgesine sahip olan sürücülerin yük ve yolcu taşımacılığı için alması gereken SRC belgesinin sınavlarında, başarısız olan bazı adaylar yerine 'joker aday' olarak bilinen kişilerin sınava girdiği saptandı. 15 gün arayla Menemen'de 6, Konak'ta ise 5 joker adayın sınava girdiğini söyleyen TÜMEDEF Başkanı Talat Yıldız, soruşturmanın neticelenmesini beklediklerini söyledi. Benzer olayların daha önce başka illerde de yaşandığını söyleyen Yıldız, "Federasyon olarak joker olayına karşıyız. Senelerdir bunu yapıyorlar. Menemen'de 15 gün önce 6 kişi yakalanmıştı, geçen hafta da Konak'ta bir kurumda 5 kişi aynı şekilde yakalandı. Joker olarak sınava girenlerin sınavı geçerli değil. Ama yakalananlar tutuklanmıyor. Soruşturma başlatıldı ancak bugüne kadar ceza aldıklarını duymadım. Çünkü kanunda bir boşluk var. Bunun önüne geçmek için yönetmeliği değiştirmemiz lazım" dedi.

Başkasının yerine sınava girenlerin bir şebeke üyesi olduğunu öne süren Yıldız, kurumların lekelendiğini belirterek, "Bir kişi olsa kurumun gözünden kaçabilir ama 6 kişi olunca kesinlikle 'Bu durumdan kurumun haberi vardır' diye düşünüyorum. Bir kişinin işi değil bu, her yerde oluyor. Daha önce Diyarbakır'da ve İstanbul'da yaşanmıştı. Önüne geçilmesi lazım. Birilerinin canı yanmadan düzeleceğini sanmıyorum. Kurumlarımız da lekelenmiş oluyor. 17 yıldır bu kurumların başkanlığını yapıyorum. İzmir'de böyle bir hadise yaşanmasından en çok üzülen benim. Olmaması gerekir. Önlemini almak için mücadele vereceğiz. Bunları yakalayan Milli Eğitim'e bağlı çalışanlar oldu. Kendilerine teşekkür ederim" diye konuştu.

'50 BİN LİRA ALIYORLAR' İDDİASI

SRC belgesinin B sınıfı ehliyete sahip kişilere ticari araç kullanması için verildiğini ifade eden Yıldız, zorunlu olan bu belgeyi almak için çok talep olduğunu kaydederek, "2006'da Ulaştırma Bakanlığı'nın başlattığı bu uygulama, 2016 yılından bu yana Milli Eğitim Bakanlığı'nın inisiyatifinde devam ediyor. Ticari araç kullanmak için bu belgeyi almak zorunlu. Çok talep var. Çünkü bu belge olmadan kimse ticari araç kullanamaz. Federasyon olarak bunun peşindeyiz. Bir iki kişinin canı yanarsa bir daha olmaz. Oysa sorular zor değil. Zaten ehliyeti olan bir kişi bu soruları yanıtlamış ki ehliyet almış. Derslere katılırsa geçer. Çalışan ve derslere giren sınavda başarılı olur. Ama devamsızlık yapanlar illegal şekilde yerine başkasını sınava sokuyor. Sınavı geçip belgesini almış oluyor. Karşılığında para veriyor. 40 - 50 bin lira alındığına dair duyumlarımız var" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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