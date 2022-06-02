İZMİR'DE SOSYAL MEDYADAN PKK PROPAGANDASINA 7 GÖZALTI - Haberler

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İZMİR'DE SOSYAL MEDYADAN PKK PROPAGANDASINA 7 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İZMİR'in 6 ilçesinde, sosyal medyadan terör örgütü PKK propagandası yaptığı belirlenen 7 şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

İZMİR'in 6 ilçesinde, sosyal medyadan terör örgütü PKK propagandası yaptığı belirlenen 7 şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan ve övücü paylaşımlarda bulunan 7 şüpheliyi tespit etti. Teknik ve fiziki takibin ardından 31 Mayıs'ta Buca, Çiğli, Bayraklı, Karşıyaka, Kemalpaşa ve Narlıdere ilçelerindeki adreslere operasyon düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda 7 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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