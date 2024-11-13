İzmir'de Sosyal Medyada Terör Propagandası Yapan 5 Şüpheli Gözaltına Alındı
İzmir'de jandarma ekipleri, sosyal medyada terör örgütü propagandası yapan 5 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirdi ve hepsini gözaltına aldı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, saat 06.00 sıralarında sosyal medyada terör örgütü DHKP/C, THKP/C, THKO ve TKP/ML'nin propagandası yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 5 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.