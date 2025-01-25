İzmir'de Son Kullanma Tarihi Geçmiş Gıda Ürünlerine 2 Milyon Lira Ceza

İzmir'de son kullanma tarihi geçmiş, etiketsiz ve tüketilmeye uygun olmayan ürünleri bulunan 28 işletmeye 2 milyon 322 bin 682 lira ceza kesildi.

Alınan bilgiye göre Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, Bornova ve Kemalpaşa ilçelerindeki 2 soğuk hava deposunda kontrol gerçekleştirdi.

Ekipler, soğuk hava depolarını kiralayan 28 firmaya ait ve tarihi geçmiş, etiketsiz ve tüketilmeye uygun olmayan 67 bin 159 kilogram gıda ürününü tespit etti.

Söz konusu gıda ürünlerinin imhasını başlatan ekipler, 28 firmaya ise 2 milyon 322 bin 682 lira idari cezası uyguladı.