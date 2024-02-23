İzmir'de sokakta tabancayla yaralanan kişi hayatını kaybetti
İzmir'in Karabağlar ilçesinde tartıştığı kişi tarafından sokakta tabancayla yaralanan bir kişi, hastanede yaşamını yitirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
İzmir'in Karabağlar ilçesinde tartıştığı kişi tarafından sokakta tabancayla yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Yaşar Kemal Mahallesi 6004 Sokak'ta Fırat Yurteri (32), tartıştığı kişi tarafından sırtından tabancayla vuruldu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Yurteri, kaldırıldığı Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinde hayatını kaybetti.
Polis ekipleri, olay yerinden otomobille kaçtığı belirlenen şüpheli F.M'nin yakalanması için çalışma başlattı.