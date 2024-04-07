İzmir'de sokakta silahlı saldırı sonucu öldürülen kişinin kayınpederi ve kayınbiraderi gözaltına alındı
İzmir'in Bayraklı ilçesinde sokakta silah ve bıçakla yaralanarak hayatını kaybeden kişinin kayınpederi ve kayınbiraderi gözaltına alındı.
Soğukkuyu Mahallesi'nde dün Uğur Yurtseven'in (33) öldürülmesi olayına ilişkin soruşturma kapsamında olay sonrası kaçtıkları belirlenen Yurtseven'in kayınpederi M.S.Ş. (65) ve kayınbiraderi K.Ş. (36) yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri süren M.S.Ş'nin ifadesinde olayı kendisinin gerçekleştirdiğini öne sürdüğü, K.Ş.'nin ise susma hakkını kullandığı öğrenildi.
Uğur Yurtseven, dün Soğukkuyu Mahallesinde sokakta bıçaklanmış ve silahla yaralanmış halde bulunmuş, olay yerinde hayatını kaybetmişi.
Olay sonrası kaçtığı belirlenen kayınpederi ve kayınbiraderinin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.