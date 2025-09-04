İzmir'de Sokakta Cinayet: 2 Şüpheli Tutuklandı

İZMİR'in Çiğli ilçesinde Yılmaz Doğan'ın (43) sokakta tabancayla başından vurularak öldürüldüğü olaya ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Olay, 31 Ağustos saat 02.30 sıralarında, Şirintepe Mahallesi 8177 Sokak'ta meydana geldi. Silah sesi duyan vatandaşlar, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, Yılmaz Doğan'ı yerde kanlar içinde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede başından tabancayla vurulan Doğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Doğan'ın cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olaya ilişkin çalışma başlatan cinayet bürosu dedektifleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Polis, şüphelinin Volkan Kızılyel (30) olduğunu belirlendi. Ekipler Kızılyel'i yakaladı. Kızılyel'e yardım ettikleri gerekçesiyle S.Ş. (33), Kaan Arda Tekin (35), M.A. (32), A.D. (34) ve Y.T. (45) gözaltına alındı. Polis ekipleri, olaya karıştığı belirtilen A.Y.T.'yi (17) de gözaltına aldı.

Şüphelilerin ifadelerinde, Doğan ile Kızılyel'in mahalleden arkadaş oldukları, aralarında geçmişe dayalı husumet bulunduğu, olayın meydana geldiği sokakta karşılaştıkları, her iki tarafın da alkollü olduğu ve karşılıklı küfürleştikten sonra olayın yaşandığı belirtildi. Dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden Volkan Kızılyel ile Kaan Arda Tekin, tutuklandı, diğerleri ise serbest kaldı.

Öte yandan, şüphelilerin olay yerine geldikleri anlar güvenlik kamerasına yansıdı.