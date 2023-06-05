Üye Girişi
Haberi Paylaş
İzmir'de sokakta çıkan silahlı kavgada yaralanan 2 kişiden 1'i, öldü (2)

İzmir'de sokakta çıkan silahlı kavgada yaralanan 2 kişiden 1'i, öldü (2)

Güncel Haberler

YARALILARDAN BİRİ ÖLDÜİzmir'in Konak ilçesinde, aralarında husumet olduğu öne sürülen 3 kişinin tartışmasında, silahla yaralanan 2 kişiden Sebahattin Sonsuz, tedaviye alındığı hastanede kurtarılamadı.

YARALILARDAN BİRİ ÖLDÜ

İzmir'in Konak ilçesinde, aralarında husumet olduğu öne sürülen 3 kişinin tartışmasında, silahla yaralanan 2 kişiden Sebahattin Sonsuz, tedaviye alındığı hastanede kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan şüpheli M.Ö.'nün yakalanması için polis ekiplerinin çalışması sürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İzmir Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title