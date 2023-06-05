İzmir'de sokakta çıkan silahlı kavgada yaralanan 2 kişiden 1'i, öldü (2)
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YARALILARDAN BİRİ ÖLDÜİzmir'in Konak ilçesinde, aralarında husumet olduğu öne sürülen 3 kişinin tartışmasında, silahla yaralanan 2 kişiden Sebahattin Sonsuz, tedaviye alındığı hastanede kurtarılamadı.
YARALILARDAN BİRİ ÖLDÜ
İzmir'in Konak ilçesinde, aralarında husumet olduğu öne sürülen 3 kişinin tartışmasında, silahla yaralanan 2 kişiden Sebahattin Sonsuz, tedaviye alındığı hastanede kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan şüpheli M.Ö.'nün yakalanması için polis ekiplerinin çalışması sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel