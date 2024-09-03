İzmir'de Sokak Röportajı Yapan Kadına Hapis Cezası

İZMİR'de, sokak röportajındaki sözleri nedeniyle, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıkan Dilruba Kayserilioğlu'na (33), 7 ay 15 gün hapis cezası verildi, hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Kentte bir sokak röportajında Instagram'ın erişime engellenmesini ve hayvan yasasını eleştiren Dilruba Kayserilioğlu, 12 Ağustos'ta tutuklandı. 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama' ve 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamaları yöneltilen Kayserilioğlu'nun tutukluluğuna avukatı Hüseyin Yıldız, itiraz etti. Ancak itiraz reddedildi. İkinci kez yapılan itiraz üzerine Dilruba Kayserilioğlu'nun, 'Hakaret' suçlamasından tutukluluğu kaldırıldı ve yurt dışı yasağı getirildi. 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla tutukluluğu süren Dilruba Kayserilioğlu'nun serbest bırakılması için tekrar itiraz edildi. Bu son itiraz üzerine Kayserilioğlu, 29 Ağustos'ta tahliye edildi.

Dilruba Kayserilioğlu için TCK 216/1 ve 2 ile 218 maddelerinden 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçunu basın yoluyla işlenmekten 6 yıl hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. Duruşma öncesi kadın dernekleri üyeleri, Kayserilioğlu'na destek açıklaması yaptı. İzmir 35'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuksuz sanık Dilruba Kayserilioğlu ile avukatları katıldı. Ayrıca İzmir Barosu Başkanı Avukat Sefa Yılmaz da duruşmayı gözlemci olarak izledi.

Hakimin iddianameyi okumasının ardından söz verilen tutuksuz sanık Dilruba Kayserilioğlu, "Konuşmalar bana ait. Halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek, hiçbir kişinin, partinin, kurumun ismini zikretmeden ifade özgürlüğü kapsamında bana sorulan yasaklarla ilgili kişisel açıklamalarda buldum. Sorgusuz sualsiz bir şeye desteğin kötülüğünü anlatmak istedim. Hiçbir partili, kişi, kurum veya kuruluşu kastetmedim. Düşünce özgürlüğü kapsamında yapılmış eleştirilerdir. Kin ve nefret amacıyla yapmadım. Fikirlerimi belirttim. Beraatimi istiyorum "dedi.

Röportajdaki 'Herkes gerizekalı' sözünü hatırlatan hakime yanıt veren Kayserilioğlu, bir fikri önünü arkasını kestirmeden körü körüne destekleyenlere yönelik bu sözleri söylediğini savundu. Hakim, daha sonra röportajın ses kaydını dinletip, sanığın iddianamenin metninde yazılı sözlerin tamamını eksiksiz söylediğinin görüldüğünü belirtti.

'İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ KAPSAMINDA, BERAATİNİ İSTİYORUZ'

Sanık avukatları ise Kayserilioğlu'nun sözlerinin ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu savunarak beraatini istedi. Cumhuriyet savcısı, mütalaasının hazır olduğunu belirterek, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçunu basın yoluyla işlediğini belirterek 4,5 yıl hapis cezası verilmesini istedi. Ayrıca sanık hakkındaki adli kontrolün kaldırılmasını talep etti.

Son sözü sorulan Kayserilioğlu, "Kin ve nefret amacıyla yapmadım. Fikirlerimi belirttim. Beraatimi istiyorum. Dediklerim farklı yerlere çekilip, bana saldırı yapılacağını bilmiyordum. Bu yönden pişmanlığım var" dedi.

KARAR AÇIKLANDI

Ardından hakim kararını açıklayıp, Dilruba Kayserilioğlu hakkında, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan beraatine karar verdi. TCK 216/2 yani 'Halkın bir kesimini alenen aşağılamak' suçundan 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Bu eylemin basın yayınla yapıldığı için TCK 218 maddesi gereği 1/2 artırılarak 9 aya çıkardı. Ayrıca 1/6 indirim iyi hal indirimi uygulayarak cezayı 7 ay 15 güne düşürdü. Hakim, ayrıca hükmün açıklanmasını geri bıraktı ve adli kontrol kararını kaldırdı.

Duruşma sonunda adliye önünde açıklamada bulunan Dilruba Kayserilioğlu, "İfade özgürlüğü kapsamında düşüncelerimi belirttim" derken, avukatı ise "Hukuk mücadelemiz devam edecektir. Bu karar beraata dönene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.