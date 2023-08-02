İzmir'de sokak ortasında gerçekleşen saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı

İzmir'in Konak ilçesinde gerçekleşen saldırıda vurulan kişinin, tutuklu olan bir cinayet zanlısının dayısı olduğu ortaya çıktı. Saldırı anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İzmir'in Konak ilçesinde sokak ortasında gerçekleşen ve vurulan kişinin yaşam mücadelesi verdiği saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Vurulan kişinin daha önce İzmir'de bir cinayet işleyen ve tutuklu olan kişinin dayısı olduğu ortaya çıktı.

Olay 31 Temmuz günü saat 19.00 sıralarında 2. Kadriye Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin önündeki kaldırımda oturan Cengiz Tokay (42), yoldan motosikletle geçen E.D. ve M.A.V. tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, motosikletten açılan 7 el ateş sonucu kanlar içerisinde yere yığılan Tokay, saldırıda ağır yaralandı. Durumun ihbar edilmesinin ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cengiz Tokay, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Tokay'ın 3 gündür yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.

Saldırı anı kamerada

Meydana gelen silahlı saldırı anı, sokakta bulunan bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde Cengiz Tokay'ın evinin önünde oturduğu esnada, motosikletle olay yerine gelen E.D. ve M.A.V.'nin ateş ettiği ve uzaklaştığı anlar yer aldı. Ayrıca yine sokakta oturan yaşlı vatandaşların da tabancaların patlaması sonucu yaşadığı panik anları da kamera tarafından görüntülendi.

Cinayetin intikamı iddiası

Öte yandan silahlı saldırıya uğrayan Cengiz Tokay'ın, 22 Nisan günü yine aynı mahallede öldürülen Serdar Kaçar cinayetinin zanlısı H.A.'nın dayısı olduğu, motosikletle gelip Tokay'ı vuran şüphelilerin ise öldürülen Serdar Kaçar'ın yakınları olduğu öne sürüldü. Polis ekiplerinin silahlı saldırıyı gerçekleştiren E.D. ve M.A.V.'yi yakalama çalışmaları sürüyor. - İZMİR