İzmir'de Sokak Köpeği Saldırısında Yaralanan Çocuk Konuştu

İzmir'de, okul çıkışı evine giderken sokak köpeğinin saldırısında yaralanan Baran Levent'in annesi Özge Levent (27), Olay günü okuldan çıktık. Kırtasiyeden alışveriş yapmaya girdim. Baran da oyuncağıyla oynuyordu. Bir baktım köpeği severek geliyor. O sırada köpek saldırdı. Başına dikiş attılar. Neyse ki ucuz kurtulduk. Sokak hayvanlarına karşı kötü bir düşüncemiz yok. Oğlum onları hala seviyor dedi. 2 çocuk annesi Özge Levent ayrıca güvenlik kamerası görüntülerine rağmen sosyal medyada bazı duyarsız vatandaşların kendilerini eleştirdiğini belirtip, tepki gösterdi. Baran Levent ise O an korkmadım. Sokak hayvanlarını seviyorum dedi.

Haber Kadir ÖZEN- Kamera Tekin GÜRBULAK İZMİR,