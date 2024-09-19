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İzmir'de Sokak Köpeği Saldırısında Çocuk Yaralandı

İzmir'de Sokak Köpeği Saldırısında Çocuk Yaralandı
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Okul çıkışında sokak köpeğinin saldırısına uğrayan Baran Levent, başından yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Annesi Özge Levent, olayın ardından yaşadıklarını ve sokak hayvanlarına karşı olumsuz bir düşüncelerinin olmadığını belirtti.

'NEYSE Kİ UCUZ KURTULDUK'

İzmir'de, okul çıkışı evine giderken sokak köpeğinin saldırısında yaralanan Baran Levent'in annesi Özge Levent (27), "Olay günü okuldan çıktık. Kırtasiyeden alışveriş yapmaya girdim. Baran da oyuncağıyla oynuyordu. Bir baktım köpeği severek geliyor. O sırada köpek saldırdı. Başına dikiş attılar. Neyse ki ucuz kurtulduk. Sokak hayvanlarına karşı kötü bir düşüncemiz yok. Oğlum onları hala seviyor" dedi.

2 çocuk annesi Özge Levent ayrıca güvenlik kamerası görüntülerine rağmen sosyal medyada bazı duyarsız vatandaşların kendilerini eleştirdiğini belirtip, tepki gösterdi. Baran Levent ise "O an korkmadım. Sokak hayvanlarını seviyorum" dedi.

Kadir ÖZEN / İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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