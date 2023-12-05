İzmir'de Sokak Kedisine Keserle Saldıran Kişi Gözaltına Alındı

İZMİR'de, keserle saldırdığı sokak kedisini bacağından yaralayan Dursun U. (65), gözaltına alındı. İfadesinde, kediyi korkutup uzaklaştırmak istediğini söyleyen Dursun U., serbest bırakıldı. Kedi, veterinere götürüldü.

Olay, 3 Aralık'ta, Bayraklı ilçesi 592/13'üncü Sokak 4 numara önünde meydana geldi. Evli, 2 çocuk babası, emekli işçi Dursun U., mahallelinin beslediği sokak kedilerinden birine yol kenarında mama yerken keserle saldırdı. Mahalleli, yaralı kediyi veterinere götürdü. Hayati tehlikesi bulunmayan kedinin yürüme güçlüğü çektiği belirtildi.

Hayvanseverlerin şikayeti üzerine polis merkezine götürülen Dursun U.'nun ifadesinde, hakkındaki suçlamaları reddedip, "Keseri kediye vurmak için sallamadım. Korkutup oradan uzaklaştırmak için yaptım" dediği öğrenildi. Dursun U., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

O ANLAR KAMERADA

Dursun U.'nun kediye keserle vurduğu o anların, yakındaki binanın güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntülerde, karşı kaldırımda oturan Dursun U.'nun, mama yemeye gelen kedinin yanına yaklaşıp, keserle vurması yer alıyor.

'YAKINIMIZDAKİ DEREDE DE ÖLÜ YAVRU KEDİLER BULDUM'

Mahalleli, motosikletli kurye Ahmet Köse (30), "Sokaktaki can dostları besliyoruz. Kedileri sevmeyen komşularımızdan birisi, kaldırımdaki kedinin yanına gidip, elinde keserle hayvana vuruyor. Kedi arka bacağından sakatlanmış. Sekerek, yürüyebiliyor. İyileşmesi ne kadar sürer bilemiyoruz. Ayrıca bundan önce, yakınımızdaki derede de ölü yavru kediler buldum. Şüphelendiğimiz kişi de oldu. Ama kanıtımız yok. Sonra bu görüntü geldi elimize. Avukat bir arkadaşımız aracılığıyla polis merkezine şikayetçi olup, savcılığa suç duyurusunda bulunduk" dedi.