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İzmir'de Sokak Kedilerini Öldüren Şüpheli Gözaltına Alındı

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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde sokak kedilerini evine götürüp öldürdüğü iddia edilen şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde sokak kedilerini evine götürüp öldürdüğü iddia edilen şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Latife Hanım Mahallesi'ndeki 7490 Sokak'taki bir apartmanın bahçesinde biri yavru, 4 kedi ölüsü gören bina sakinleri, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye başladı.

Kamera kayıtlarında kedileri boyunlarından tutarak içeri götüren kişinin apartmanda ikamet eden K.K. olduğu anlaşıldı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

K.K'yi evde bulamayan polis ekipleri apartman ve çevresini izlemeye aldı.

Daha sonra eve gelen şüpheliyi tespit eden ekipler, K.K'yi gözaltına almak isterken kapının kilitli olduğunu fark etti.

Savcılık talimatıyla çilingir çağrılarak içeri giren polis ekipleri, K.K'yi gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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