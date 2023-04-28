İzmir'de sitede çıkan yangına müdahale sürüyor

İzmir'in Narlıdere ilçesinde bir sitedeki binada dün gece saat 22.00 sıralarında çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Yenikale Mahallesi'nde bulunan 4 bloklu sitedeki 8 katlı binada çıkan yangına itfaiye ekipleri, Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazöz ve İl Emniyet Müdürlüğüne ait TOMA'lar yerden, yangın söndürme helikopteri de havadan müdahale ediyor.

Olay yerinde incelemelerde bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, ikinci katta başlayan yangının 40 dairelik blokta etkili olduğunu söyledi.

Yangının 3 saattir devam ettiğini kaydeden Kasapoğlu, şöyle dedi:

"Özellikle ahşap kaplamalar bu anlamda söndürme faaliyetlerini etkiliyor. Can kaybı yok an itibarıyla. O bizler için bir teselli vesilesi. Gördüğünüz gibi diğer ikinci ve üçüncü bloklara sıçramaması da önemli ve ilk andan itibaren binaların, dairelerin tahliye edilmesi, o da çok ama çok önemli bir faktör. Aksi çok daha üzücü olurdu. Geçmiş olsun diyorum, inşallah en kısa sürede söndürme çalışması tamamlanır. Herkes rahat bir nefes alır diyoruz."

Kasapoğlu, soru üzerine yangının henüz kontrol altına alınmadığını belirterek, "Şu an devam ediyor. İnşallah çok yakın bir sürede kontrol altına alacağız." diye konuştu.

Öte yandan 112 Acil Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen bir kişiyi İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Dumandan etkilenen 5 kişinin de tedavisi ambulansta yapıldı. Yaşadığı panik nedeniyle ayağı burkulan bir kişiye de sağlık ekipleri müdahale etti.

Hastaneye kaldırılan kişinin de hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Yangın

Narlıdere ilçesine bağlı Yenikale Mahallesi'ndeki 4 bloklu sitenin bir blokunda dün gece saat 22.00 sıralarında yangın çıkmıştı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı TOMA'lar ile AFAD ve UMKE ekipleri de yönlendirilmişti.

Zaman zaman patlama seslerinin geldiği binada bulunanlar ekiplerce tahliye edilmişti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya ve Ceyda Bölünmez Çankırı olay yerinde incelemelerde bulunmuştu.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı yangınla ilgili soruşturma başlatmıştı.

Sitede ikamet ettiği bilinen sanatçı İbrahim Tatlıses de sosyal medya hesabından, "Bütün komşularıma geçmiş olsun. İki gün önce geliyordum İzmir'e, uçaklarda yer yok diye gelemedim. Herkese geçmiş olsun. İnşallah can kaybı olmaz. Gelen mala gelsin." şeklinde açıklama yapmıştı.