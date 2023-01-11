İzmir'de site yöneticisinin darbedilmesi güvenlik kamerasında

İzmir'in Bayraklı ilçesindeki bir sitede yöneticilik yapan kadının, tartıştığı komşusu tarafından darbedilme anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

İzmir'in Bayraklı ilçesindeki bir sitede yöneticilik yapan kadının, tartıştığı komşusu tarafından darbedilme anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Manavkuyu Mahallesi'ndeki Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi'nde bulunan sitede yöneticilik yapan N.T. (40) ile komşularından Z.D. (40) arasında kapı önüne çöp ve ayakkabı bırakılması nedeniyle tartışma çıktı.

Bir süre sonra otomobiliyle sitenin önüne gelen Z.D'nin kocası M.D, N.T'yi kapı önünde darbetti. Araya giren bir başka site sakini ile sitenin güvenlik görevlisi M.D'yi uzaklaştırdı.

Polis merkezine giderek şikayetçi olan N.T, darp raporu da aldı.

N.T'nin darbedilme anı, sitenin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde sitenin dış kapısına doğru yürüyen kadın, otomobiliyle sitenin önüne gelen ve aracından inen kişi tarafından darbediliyor. Saldırgan, araya giren biri güvenlik görevlisi iki kişi tarafından uzaklaştırılıyor.