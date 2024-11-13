İzmir'de Sis Bulutu Görüş Mesafesini Azalttı

İZMİR'de sis bulutu nedeniyle kentin birçok bölgesinde görüş mesafesi azaldı. Havadaki sis bulutunun rüzgar olmaması nedeniyle artan buharlaşma sonucu ortaya çıktığını ifade eden Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, "Bugün ve yarından itibaren rüzgar sertleşecek gibi gözüküyor. Yağışlar da bekleniyor. Yağmurla birlikte bulutlar da geleceği için sis dağılacak" dedi.

İzmir'de sis bulutu nedeniyle kentin birçok bölgesinde görüş mesafesi azaldı. Yoğun sis nedeniyle binalar, gözden kayboldu. Sis, öğle saatlerinde etkisini arttırdı. Havadaki sis bulutunun rüzgar olmaması nedeniyle artan buharlaşma sonucu ortaya çıktığını ifade eden TÜBA Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, "Sisin nedeni tamamen rüzgarın olmaması. Bugün hiç rüzgar esmiyor. Denizden su buharları kalkıyor ama rüzgar olmadığı için bir yere gidemiyor. Olduğu yere çöküyor ve sis oluşuyor" ifadelerini kullandı. Havadaki sisin dağılması için rüzgarın olması gerektiğini dile getiren Prof. Dr. Yaşar, "Bugün ve yarından itibaren rüzgar sertleşecek gibi gözüküyor. Yağışlar da bekleniyor. Yağmurla birlikte bulutlar da geleceği için sis dağılacak" diye konuştu.

Haber: Seza Nur ALPDÜNDAR- Kamera: Gökhan KILIÇ/ İZMİR,