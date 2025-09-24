Haberler

İzmir'de Silahlı ve Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 7 Yaralı

İzmir'in Konak ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Olayla ilgili 18 şüpheli gözaltına alınırken, 14'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı operasyonlarda yakalanan 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 14'ü tutuklandı, M.B. (43), E.K. (23) ve M.O. (33) adli kontrol şartı ile E.V. (51) ise hakimlikçe serbest bırakıldı.

Olay

Göztepe Paten Pisti'nde 19 Eylül'de, aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında silahlı ve bıçaklı kavga çıkmış, olayda Emircan Övüç (24) hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı.

