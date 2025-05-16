İzmir'de Silahlı ve Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

İzmir'de Silahlı ve Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı
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Buca'da husumetli iki grup arasında çıkan kavgada 37 yaşındaki Furkan Acu hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Olayla ilgili polis soruşturması sürüyor.

İzmir'in Buca ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kozağaç Mahallesi Özmen Caddesi'nde, aralarında husumet bulunan iki grup arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. Bıçak ve silahın kullanıldığı kavgada, Furkan Acu (37) ve A.A. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Furkan Acu, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine, A.A. ise Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Furkan Acu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayından ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Güncel
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