İzmir'de Silahlı Terör Örgütü Propagandası Yapan 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

İzmir'de Silahlı Terör Örgütü Propagandası Yapan 4 Şüpheli Gözaltına Alındı
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, sosyal medya üzerinden terör örgütleri propagandası yaptığı belirlenen 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü İzmir'de, 1'i ise Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yakalandı.

İzmir'de silahlı terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden terör örgütleri DHKP/C, THKP/C, DEV-YOL ve TKP/ML propagandası yaptığı tespit edilen 4 şüpheli hakkında çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonla şüphelilerden 3'ü İzmir'de, 1'i ise Manisa'nın Alaşehir ilçesinde gözaltına alındı.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Melike Balkaya - Güncel
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