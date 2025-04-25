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İzmir'de Silahlı Suç Örgütüne Operasyon: 6 Gözaltı

İzmir'de Silahlı Suç Örgütüne Operasyon: 6 Gözaltı
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İzmir'in Bayındır ve Torbalı ilçelerinde silahlı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Ülkede uyuşturucu ticareti yapıldığı ve vatandaşların korkutularak mal varlıklarına el konulduğu tespit edildi. Operasyon sırasında çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

İzmir'in Bayındır ve Torbalı ilçelerinde silahlı organize suç örgütüne yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Bayındır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, iki ilçede uyuşturucu ve uyarıcı imal ve ticareti yaptığı, baskı, cebir ve şiddetle korkuttukları vatandaşları tarım arazilerini kiralamaya veya satışa zorladıkları, haraç aldıkları ve bir çiftlik evine ateş açtıkları tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Aralarında suç örgütü elebaşı T.B'nin de bulunduğu 6 şüpheli 6 ay süreyle fiziki ve teknik takibe alındı.

Şüpheliler hakkında gözaltı kararı verilmesi üzerine 11 adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda örgütü elebaşı T.B. ile A.G, S.Y, U.K, Ö.B. ve S.Ü. gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda 2 tabanca, 8 ruhsatsız av tüfeği ile bu silahlara ait 432 fişek, 2 el telsizi, 626 şişe sahte içki, 2 hassas terazi, uyuşturucu madde, kar maskesi, çok sayıda cep telefonu, tapu, plaka ve dijital materyal ele geçirildi.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Güncel
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