İzmir'de silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

İzmir'in Buca ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ersin Kılıç (26), Yenigün Mahallesi 278/5 Sokak'ta silahlı saldırıya uğradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan ve Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kılıç, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.