İzmir'de silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü İzmir'in Menemen ilçesinde silahla vurulan kişi hayatını kaybetti. İzmir'in Menemen ilçesinde silahla vurulan kişi hayatını kaybetti. Yaşamını tekerlekli sandalyede sürdüren Şahin Kılınç (33), dün akşam Asarlık Mahallesi'nde silahlı saldırıya uğradı. 112 Acil Servis ekibince Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kılınç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda katil zanlısının Ö.A. (22) olduğunu belirledi. Zanlı, saklandığı Gölcük Mahallesi'ndeki evin çatı katında yakalandı. Öte yandan ölen kişi ile Ö.A'nın, aralarındaki husumet nedeniyle 2019'da birbirlerini pompalı tüfekle yaraladıkları ve bir süre cezaevinde yattıkları öğrenildi. Ayrıca önceki saldırıda ayaklarından yaralanan Şahin Kılınç'ın yürümekte zorluk çektiği için tekerlekli sandalye kullandığı belirtildi. AA / Şafak Yel - Güncel Devlet Hastanesi Asarlık Menemen İzmir Güncel Haberler

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