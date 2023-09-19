İzmir'de silahlı saldırıya karışan şüpheliler gözaltına alındı

İzmir'in Çiğli ilçesinde 2 kişiyi silahla yaralayan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi 9603 Sokak ile Çiğli Araştırma Hastanesi önünde 17 Eylül'de meydana gelen iki kasten silahla yaralama olayını gerçekleştiren H.H. ile K.A. adlı şüphelileri düzenlediği operasyonla gözaltına aldı.

Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Olay

İzmir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Cumhuriyet Mahallesi'nde yaklaşık 1 ay önce meydana gelen kavgadan kaynaklı husumetli olan T.K. ile K.A. ve H.H'nin gece saatlerinde mahallelerinde karşılaştığı, silahlı kovalamaca sonucu bir markete girdikleri ve bu sırada yaşanan çatışmada olayla ilgisi olmayan market çalışanı N.T. yaralanmıştı.

Yaralı N.T'nin yakınları tarafından Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldığı esnada olayı gerçekleştiren K.A. ve H.H'nin motosikletle hastanede gerçekleştirdiği ikinci silahlı saldırıda da T.K'nin babası muhtar D.A.K. yaralamıştı.

Ekipler, olay yerinden kaçan şüpheliler H.H. ve K.A'nın yakalanması için çalışma başlatmıştı.