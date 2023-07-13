İzmir'de silahlı saldırıya ilişkin 3 şüpheli tutuklandı

İzmir'in Çiğli ilçesinde bir kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Caddesi'ndeki bir iş yerinde Nedim Aslan'ın silahla yaralanmasına ilişkin 4 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı. Polisin, olaya karışan bir şüpheliyi yakalamak için çalışmasının sürdüğü öğrenildi. AK Parti Çiğli Belediye Meclis Üyesi olan Aslan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilmişti.