İzmir'de silahlı saldırıda yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı
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İzmir'de silahlı saldırıya uğrayan kişi hastaneye kaldırıldı, şüpheli gözaltına alındı.
İzmir'de silahlı saldırıya uğrayan kişi hastaneye kaldırıldı, şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Konak ilçesinde zihinsel engelli Z.Ö'nün silahlı saldırısı sonucu E.T. yaralandı.
E.T, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınırken şüpheli suç aleti ile gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Güncel