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İzmir'de silahlı saldırıda yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti

İzmir'de silahlı saldırıda yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti

Güncel Haberler

İzmir'in Konak ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan Serkan K, kaldırıldığı hastanede vefat etti.

İzmir'in Konak ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan Serkan K, kaldırıldığı hastanede vefat etti.

Alınan bilgiye göre, Serkan K, Kadriye Mahallesi 691 Sokak'ta kimliği belirsiz kişi veya kişilerce henüz belirlenemeyen bir nedenle gerçekleştirilen silahlı saldırıda boynundan yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdığı Serkan K, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri olayı gerçekleştirenleri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Ali Korkmaz - Güncel

İzmir Güncel Haberler

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