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İzmir'de polislere silahlı saldırı olayında saldırganın ardından 10 kişi daha gözaltına alındı

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İzmir'de kavga ihbarına giden polislere ateş açılması ve 2'si ağır 3 polisin yaralanmasıyla ilgili başlatılan operasyonda saldırganın yakalanmasının ardından 10 kişi daha gözaltına alındı.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde husumetli 2 grup arasında silahlı çatışma çıkacağı ihbarına giden ve sivil polis aracına düzenlenen silahlı saldırıda 2 polis memuru ve 1 komiser yaralanırken, şüphelilerden M.S.Ç., olay yerinden kaçmaya çalışırken suç aleti tabanca ile yakalandı. Polis ekiplerince gözaltına alınan ve eski muhtar adayı olduğu öğrenilen M.S.Ç., çevredeki vatandaşlar tarafından sokak ortasında linç edilmeye çalışıldı. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

VATANDAŞLAR ŞÜPHELİLERİN İŞ YERLERİNE SALDIRDI

Öte yandan olayın duyulması üzerine vatandaşlar, şüphelilerin iş yerine saldırdı. Vatandaşlar, iş yerlerine taş ve sopalarla saldırarak zarar verirken, polis ekipleri ortamı yatıştırmaya çalıştı.

Polis ekipleri, ilçede geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. İlçeye giriş ve çıkışlarda polis ekipleri denetim yaparken, ilçede belirlenen adreslere ise operasyon düzenleniyor. Tedaviye alınan polislerin tedavisi sürüyor.

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ SAYISI 11'E ULAŞTI

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, iki grup arasında silahlı çatışma çıkacağı ihbarına giden sivil polis aracına düzenlenen silahlı saldırıda 2 polis memuru ve 1 komiserin yaralandığı olayla ilgili sürdürülen çalışmada yakalanan M.S.Ç.'nin ardından 10 şüpheli daha gözaltına alındı. Husumetli iki gruptan da gözaltına alınanlar olduğu bilgisine ulaşılırken, 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi ve Yeşilyurt Devlet Hastanesi'nde tedavi gören polislerin hayati tehlikeyi atlattıkları öğrenildi. Olayla ilgili il genelinde geniş çaplı soruşturma sürüyor.

İzmir'de polislere silahlı saldırı olayında saldırganın ardından 10 kişi daha gözaltına alındı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
3 polisi silahla yaralayan saldırganın yakalanma anları ortaya çıktı: Vatandaş linç etmek istedi

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