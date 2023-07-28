İzmir'de silahlı saldırı sonucu yaralanan kişi hayatını kaybetti

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir kıraathanede silahlı saldırıya uğrayan Özkan Omay, tedavi gördüğü hastanede 13 gün sonra hayatını kaybetti. Polis ekipleri, olaya karışan 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde silahlı saldırı sonucu yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede 13 gün sonra yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, 14 Temmuz'da Yunus Emre Mahallesi'ndeki bir kıraathanede bulunan Özkan Omay, aralarında husumet olduğu öğrenilen kişilerce tabancayla vuruldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Omay, ilk müdahalenin ardından İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan Omay, müdahaleye rağmen 13 gün sonra hayatını kaybetti.

Polis ekipleri olaya karışan 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.