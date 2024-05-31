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İzmir'de silahlı saldırı sonucu bir kişi hayatını kaybetti

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İzmir'in Konak ilçesinde otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan Gerçek Atçı (44) hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

İzmir'in Konak ilçesinde otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Hilal Mahallesi İşçiler Caddesi'nde otomobilinde bulunan Gerçek Atçı (44), kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Atçı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen cenaze, daha sonra İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, araçla kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: AA / Güncel

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