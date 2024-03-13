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İzmir'de silahlı saldırı sonucu bir kişi hayatını kaybetti

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İzmir'in Buca ilçesinde gerçekleşen silahlı saldırı sonucu 17 yaşındaki Yusuf Demir hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi ancak Demir kurtarılamadı. Polis ekipleri, kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

İzmir'in Buca ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Barış Mahallesi 299. Sokak'ta 17 yaşındaki Yusuf Demir'e, plakası henüz öğrenilemeyen araçtaki kişi ya da kişilerce ateş açıldı.

Başına kurşun isabet eden Demir, yere yığıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalenin ardından Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yusuf Demir, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Demir'in cenazesi, incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Polis ekipleri, olay sonrası araçla kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Güncel

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