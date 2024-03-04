İzmir'de silahlı saldırı sonucu bir kişi hayatını kaybetti
İzmir'in Bayındır ilçesinde silahla vurulmuş halde bulunan bir kişi, hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İzmir'in Bayındır ilçesinde silahla vurulmuş halde bulunan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Tokatpaşa Mahallesi Sarıveli mevkisinde Hüseyin K'yi (35) tarlasının kenarında duran kamyonetinde yaralı halde gören vatandaşlar, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Silahla vurulduğu belirlenen Hüseyin K, ambulansla Bayındır Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hastanede yaşamını yitiren Hüseyin K'nin cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.