İzmir'de Silahlı Saldırı: Ölü Sayısı 4'e Yükseldi

İzmir'de Silahlı Saldırı: Ölü Sayısı 4'e Yükseldi
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İzmir'in Torbalı ilçesinde seyir halindeki bir otomobile düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan 3 kişiden biri hastanede hayatını kaybetti. Olayda ölü sayısı 4'e yükseldi.

İzmir'in Torbalı ilçesinde seyir halindeki otomobile düzenlenen ve 3 kişinin öldüğü silahlı saldırıda yaralanan 3 kişiden 1'i hastanede hayatını kaybetti.

Ayrancılar Mahallesi'nde 29 Mayıs'ta otomobile ateş açılması sonucu yaralanan Ayşe Ö. (33), tedavi gördüğü İzmir Şehir Hastanesi'nde yaşam mücadelesini kaybetti.

Ayşe Ö'nün cenazesi, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Ölü sayısının 4'e yükseldiği olayda yaralanan M.A. (4) ile Ayşe Ö'nün oğlu A.E.Ö'nün (1) hastanedeki tedavileri sürüyor.

Olay

İzmir'in Torbalı ilçesinde 29 Mayıs'ta cezaevindeki yakınlarını ziyaretten dönen Adnan Ö'nün kullandığı 35 ARZ 403 plakalı otomobile, Ayrancılar Mahallesi'nde K.K. tarafından tüfek ve tabancayla ateş açılmış, sürücü ve otomobildeki Abdullah A. olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Saldırıda yaralanan Fatma A, A.Ö, M.A. (4) ile A.E.Ö. (1) ambulanslarla çevredeki özel bir hastaneye kaldırılmıştı. Yaralılardan Fatma A, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Yaralılardan M.A. buradaki tedavisinin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne, A.Ö. ile A.E.Ö. İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edilmişti.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden K.K, B.M. ve A.S.B. tutuklanmış, D.K. ve H.D. ise yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel
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