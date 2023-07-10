İzmir'de silahlı saldırı: Bir kişi yaralandı

İzmir'in Çiğli ilçesinde Anadolu Caddesi'ndeki bir iş yerinde meydana gelen silahlı saldırıda AK Parti Çiğli Belediye Meclis Üyesi Nedim Aslan ayağından yaralandı. Aslan, ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı ve sağlık durumu iyi.