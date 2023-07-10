İzmir'de silahlı saldırı: Bir kişi yaralandı
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İzmir'in Çiğli ilçesinde Anadolu Caddesi'ndeki bir iş yerinde meydana gelen silahlı saldırıda AK Parti Çiğli Belediye Meclis Üyesi Nedim Aslan ayağından yaralandı. Aslan, ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı ve sağlık durumu iyi.
İzmir'in Çiğli ilçesinde bir kişi silahlı saldırı sonucu ayağından yaralandı.
Anadolu Caddesi'ndeki bir iş yerinde kimliği henüz belirlenemeyen kişi, Nedim Aslan'a ateş ettikten sonra kaçtı. İhbar üzerine belirtilen adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ayağından yaralanan Aslan, ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Ak Parti Çiğli Belediye Meclis Üyesi olan Aslan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Halil Fidan - Güncel